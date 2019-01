Η Alaska Air εξαγοράζει τη Virgin America

Το σχέδιο της αεροπορικής εταιρίας Alaska Air Group Inc για την εξαγορά της Virgin America Inc καθιστά την εταιρία πιο ελκυστική στις αεροπορικές εταιρίες της Ασίας που αναζητούν αύξηση των εσόδων τους, μέσω της αναδιανομής των επιβατών τους, για πτήσεις προς εσωτερικούς προορισμούς των ΗΠΑ, σύμφωνα με την άποψη αναλυτών στο χώρο των αεροπορικών εταιριών.

Οι ξένες αεροπορικές εταιρίες μπορούν από την πλευρά τους να προωθήσουν εμπορικά της εσωτερικές πτήσεις της Alaska Air προς προορισμούς στις ΗΠΑ, λαμβάνοντας προμήθεια για τις πωλήσεις αυτές. Πρόκειται για κοινή εμπορική πρακτική μεταξύ των αεροπορικών εταιριών, η οποία είναι ευρέως εμπορικά γνωστή ως “code sharing.” Έτσι, επιβάτες από την Ασία μπορούν να κερδίζουν επιπρόσθετα μίλια ταξιδιού, μέσω ειδικού προγράμματος μιας ξένης αεροπορικής εταιρίας, επιλέγοντας τις πτήσεις της Alaska Air εντός των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή της, η Alaska Air τονίζει ότι το τίμημα εξαγοράς της Virgin America, που καταγράφηκε στα 2,6 δισ δολάρια, της εξασφαλίζει το 22% των επιβατικών θέσεων για τις πτήσεις προς τη Βόρεια Αμερική, από τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ. Η Virgin America, έχει ως έδρα την Καλιφόρνια. Η αναφερόμενη πολιτεία αποτέλεσε τον υπ' αριθμόν 1 προορισμό των επιβατών από την Ασία προς τις ΗΠΑ, το 2014, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών στις ΗΠΑ.

Οι κινήσεις αυτές της Alaska Air υλοποιούνται σε μία περίοδο κατά την οποία, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρίες όπως, η Delta Airlines Inc, η United Continental Holdings Inc και η American Airlines Group Inc, ανταγωνίζονται δυναμικά με τις ασιατικές αεροπορικές εταιρίες, για τους επιβάτες που διασχίζουν τον Ειρηνικό. Η καθεμιά από τις τρεις αεροπορικές εταιρίες έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να επεκτείνει το πτητικό πρόγραμμά της, με μία πτήση προς την Κίνα.