Εκταμιεύθηκαν και επίσημα τα 7,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Εκταμιεύθηκε και επίσημα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας η δόση ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα έπειτα από την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων για την πρώτη αξιολόγηση.

Όπως αναφέρει ο Μηχανισμός, από τα 7,5 δισεκατομμύρια, τα 5,7 θα κατευθυνθούν προς την εξυπηρέτηση του χρέους και τα υπόλοιπα 1,8 δισεκατομμύρια στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συνολικά, ο ESM και ο EFSF έχουν εκταμιεύσει προς την Ελλάδα το πόσο των 170,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Η σημερινή απόφαση για την εκταμίευση των 7,5 δισεκατομμυρίων είναι αναγνώριση τη δέσμευσης της ελληνικής κυβέρνησης να υλοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Πέρασε νομοσχέδια τα οποία θα : Μεταρρυθμίσουν το συνταξιοδοτικό και το φορολογικό σύστημα, θα εγκαθιδρύσουν νέο Ταμείο αποκρατικοποιήσεων, θα διασφαλίσουν την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα εισάγουν τον μηχανισμό αυτόματης διόρθωσης δαπανών σε περίπτωση που οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν επιτευχθούν. Χάρη σε αυτά τα μέτρα, και άλλες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τους προηγούμενους μήνες, η Ελλάδα είναι σε τροχιά επιστροφής στην οικονομική ανάπτυξη. Όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, τα μέλη του ESM ​είναι στη γραμμή της στήριξης των προσπαθειών της Ελλάδας με πρόσθετη ελάφρυνση χρέους, περιλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων μέτρων που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος. Αυτό εξαρτάται από τη διαρκή υλοποίηση από πλευρά της Ελλάδας των προαπαιτούμενων που έχουν τεθεί», αναφέρει ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ σε δήλωσή του.

