Προσλήψεις και αυξήσεις μελετούν οι επιχειρήσεις για το 2016

Θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από την αγορά εργασίας σύμφωνα με έρευνα από το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece και διεξάγεται με την χορηγία του Kariera.gr.