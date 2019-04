«Πράσινο» από ESM στην υποδόση των 800 εκατ. ευρώ

Εγκρίθηκε και τυπικά από το ΔΣ του ESM και το EuroWorking Group η εκταμίευση της υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ προς την ελληνική κυβέρνηση​, έπειτα και από την παρουσίαση των στοιχείων για την πορεία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

«Η μείωση του μεγέθους των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους τελευταίους μήνες σημαίνει ότι η Ελλάδα ξεπέρασε τους στόχους που τέθηκαν από το πρόγραμμα», δήλωσε σχετικά ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ.

#ESM Press Release: “Amount of arrears reduced in recent months means Greece has

overperformed the target set in the programme” -MD #Regling