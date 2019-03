Alvarez & Marsal: «Τρύπα» 1 δισ. δολαρίων στον κύκλο εργασιών της Folli Follie

Στη δημοσιότητα δόθηκε το απόγευμα της Τετάρτης το πόρισμα της Alvarez & Marsal, για την εταιρεία Folli Follie, και από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται προκύπτει «τρύπα», περίπου 1 δίσ. δολαρίων στον κύκλο εργασιών στην Ασία, καθώς επίσης 290 εκατ. δολαρίων στα ταμειακά διαθέσιμα.

Η Alvarez & Marsal διεξήγαγε έρευνα για τη χρήση του 2017 που τιτλοφορείται «Preliminary Restatement Findings with respect to the FF ASIA GROUP consolidated financial statements for fiscal year 2017».

Συγκεκριμένα, η ελεγκτική υπολόγισε πως τα έσοδα στην Ασία ανέρχονται σε 116,847 εκατ. δολάρια από 1,112 δισ. δολάρια που ανακοίνωνε η εταιρεία.

Τα καθαρά αποτελέσματα είναι ζημιές 44,702 εκατ. δολάρια από κέρδη 316,444 εκατ. δολάρια που ισχυριζόταν η Folli Follie.

Τα αποθέματα είναι μόλις 33,873 εκατ. δολάρια από 581,681 εκατ. δολάρια που εμφάνιζε η εταιρεία και φυσικά τα τραπεζικά διαθέσιμα φτάνουν στα μόλις 6,4 εκατ. δολάρια από 296,771 εκατ. δολάρια που είχε ανακοινώσει η εταιρεία.

(σημείωση πίνακα: Τα ποσά που αναγράφονται είναι σε δολάρια ΗΠΑ)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ελεγκτική εταιρεία αναφέρει πως δεν διαπιστώθηκε υπεξαίρεση χρημάτων ή κατάχρηση σε βάρος περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. της εταιρείας, που συνεδρίασε χθες, Τρίτη, συμφώνησε ομόφωνα ότι βασικός στόχος παραμένει η βιώσιμη λειτουργία του ομίλου FFG και ήδη προς το σκοπό αυτό υλοποιούνται και υπάρχει πρόοδος στα κατωτέρω:

1. Αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του ομίλου σε χρηματοοικονομικό και λειτουργικό επίπεδο

2. Λειτουργική αναδιάρθρωση, εκλογίκευση σε όρους αποτελεσματικότητας και κόστους, και ενιαία λειτουργία του ομίλου

3. Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του ομίλου με σκοπό την άμεση συλλογή της χρηματοοικονομικής πληροφορίας από όλες τις θυγατρικές

4. Χάραξη στρατηγικού οδικού χάρτη και εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου προς αυτή την κατεύθυνση

5. Εγκαθίδρυση εταιρικής διακυβέρνησης με έμφαση στην ενίσχυση του περιβάλλοντος ελέγχου στη μητρική και στον όμιλο και ενίσχυση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων του ομίλου

Επίσης, συνεχίζει η ανακοίνωση, αποφασίστηκε ομόφωνα:

1. H αντικατάσταση Διοικητικών Συμβουλίων και διοικήσεων σε εταιρείες της Ασίας (APAC). Ήδη έχει αναλάβει την υποστήριξη της οικονομικής διεύθυνσης στα κεντρικά της Ασίας στο Χονγκ Κόνγκ έμπειρο στέλεχος που έχει διοριστεί Deloitte.

2. Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της FFG, πρόσληψη εντεταλμένου συμβούλου και οικονομικού διευθυντή με άμεση προτεραιότητα την αναδιάρθρωση του ομίλου.

3. Η διερεύνηση από κάθε πλευρά των διαπιστώσεων της Α&Μ σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που οδήγησαν στις αποκλίσεις των οικονομικών καταστάσεων 2017 των εταιρειών της Ασίας και του ομίλου και άσκηση όλων των ενδεδειγμένων δικαστικών μέσων κατά παντός υπευθύνου.

Η εταιρεία επίσης επιβεβαίωσε πως κατά το χθεσινό Δ.Σ. παραιτήθηκαν οι ιδρυτές Δημήτρης και Αικατερίνη Κουτσολιούτσου: «Mετά την λήξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβούλίου και την λήψη αποφάσεων κατά τα ανωτέρω, ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος και η κα. Αικατερίνη Κουτσολιούτσου υπέβαλαν την παραίτηση τους προτείνοντας την άμεση αντικατάσταση τους από εγνωσμένου κύρους νέα μέλη που θα στηρίξουν την προσπάθεια της Εταιρείας για τη ριζική αναδιάρθρωση της μέσω από την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης που θα εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της. Κατόπιν των ανωτέρω αναμένεται εντός των προσεχών ημερών, η ριζική αναδιοργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αναλάβει την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθωσης».

Παραιτήθηκε και ο οίκος Rothchild

Κατά τα άλλα, επιβεβαιώθηκε και το ότι ο χρηματοοικονομικός οίκος Rothchild υπέβαλε στις 24-9-2018 την παραίτηση του. «Στην παρούσα φάση, η ομάδα της Εταιρείας που έχει αναλάβει την αναδιάρθωση της Εταιρείας είναι επαρκώς στελεχωμένη και συνεχίζει τις επαφές με πιθανούς επενδυτές και τους πιστωτές της ενώ παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για την ανεύρεση νέου χρηματοοικονομικού συμβούλου», τονίζεται στην ανακοίνωση.