Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank

Συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, προκειμένου να εκλέξει τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο. Αυτός αναμένεται να είναι ο Βασίλης Ψάλτης, Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer της τράπεζας μέχρι σήμερα. Ο κ. Ψάλτης είναι ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση μετά την απόφαση των δυο αναπληρωτών διευθύνοντων συμβούλων, Γιώργου Αρώνη και Σπύρου Φιλάρετου, να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Ο κ. Αρώνης στην επιστολή του τόνισε την ανάγκη ενότητας για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων.

Εκτός της εκλογής του νέου διευθύνοντος συμβούλου το Δ.Σ. θα εγκρίνει και τα αποτελέσματα της τράπεζας για το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, τα οποία θα ανακοινωθούν το απόγευμα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος

Ο κ. Βασίλης Ψάλτης εργάζεται στην Alpha Bank από το 2007. Το 2010 ανέλαβε τη θέση του Chief Financial Officer ενώ το 2012 αναβαθμίστηκε σε Γενικό Διευθυντή. Πριν είχε εργαστεί ως Αναπληρωτής Chief Financial Officer στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Διδακτορικού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του University of St. Gallen στην Ελβετία, με ειδίκευση στην Τραπεζική και στα Οικονομικά.