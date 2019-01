«Λευκός καπνός» για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης μετά από 18 ώρες διαπραγμάτευσης

Σε συμφωνία για την εμβάθυνσης της Οικονομικης και Νομισματικής Ένωσης κατέληξαν οι υπουργοί Oικονομικών της ευρωζώνης σήμερα το πρωί, μετά από ολονύκτιες «σκληρές και έντονες» διαπραγματεύσεις, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο.

Ο Μ. Σεντένο τόνισε ότι ο στόχος ήταν οι υπουργοί να καταλήξουν σε μία έκθεση που θα παραδώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες, στη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας.

Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ο Μ. Σεντένο είπε ότι ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των προληπτικών εργαλείων του. Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης επαναβεβαίωσαν ότι η στήριξη από τον ESM θα είναι η «έσχατη λύση» και πως παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο προϋποθέσεων στήριξης. Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του ESM και της Επιτροπής, η οποία βελτιώνει τη μεταξύ τους συνεργασία, τόσο εντός, όσο και εκτός προγραμμάτων χρηματοοικονομικής βοήθειας.

At the end of a near 19h long meeting, the #Eurogroup reached a breakthrough on the backstop to bank resolution, @ESM_Press role and precautionary tools and EZ budget #deepeningEMU pic.twitter.com/G25hwYuaxP