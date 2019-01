Eurogroup σε Αθήνα: «Συνεχίστε τις μεταρρυθμίσεις, απαιτείται πρόοδος σε πολλά ζητήματα»

Το Eurogroup χαιρετίζει τις προβλέψεις ότι η Ελλάδα θα πετύχει τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2019, ωστόσο επισημαίνει ότι υπάρχουν ζητήματα όπου «ξεκάθαρα απαιτείται πρόοδος», δήλωσε ο πρόεδρος του σώματος Μάριο Σεντένο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από περίπου 19 ώρες συζητήσεων ο κ. Σεντένο τόνισε πως οι ευρωπαίοι εταίροι περιμένουν πρόοδο στις ιδιωτικοποιήσεις, στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, στο νομικό πλαίσιο για την πτώχευση και στην μεταρρύθμιση της αγοράς προϊόντων.

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως έως την έκθεση του Φεβρουαρίου η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει επιτελέσει ουσιαστική πρόοδο στα ανοιχτά θέματα, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να «παγώσουν» κάποια μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.

Ο κ. Σεντένο τόνισε με νόημα πως αυτό που προέχει είναι η συνέχιση τις μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια.

Το Eurogroup θα συνεχίσει να παρακολουθεί την μετα-Μνημονιακή πορεία της Ελλάδας μέσω των τριμηνιαίων εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρώτη έκθεση, που παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα στο σώμα, σημειώνει πως καμία από τις 16 δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Αθήνα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η ευρω-ομάδα ενέκρινε χωρίς ενστάσεις τον προϋπολογισμό της Ελλάδας για το 2019, που δεν προβλέπει περικοπή των συντάξεων μέσω κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.

Ο επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί εξέφρασε την ικανοποίησή του, σημειώνοντας πως 1,4 εκατομμύρια Έλληνες συνταξιούχοι δεν θα βιώσουν περικοπή του εισοδήματός τους.

Προσέθεσε πως κατά την άποψη της Κομισιόν οι μειώσεις δεν χρειάζονταν για να επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος του 2019 ούτε για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα το ασφαλιστικού συστήματος.

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ ύστερα από 18 ώρες διαπραγματεύσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της ευρωζώνης.

Όπως έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, στο Twitter του, οι ΥΠΟΙΚ συμφώνησαν για το πλαίσιο προστασίας των ευρωπαϊκών τραπεζών, το ρόλο του ESM και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.

At the end of a near 19h long meeting, the #Eurogroup reached a breakthrough on the backstop to bank resolution, @ESM_Press role and precautionary tools and EZ budget #deepeningEMU pic.twitter.com/G25hwYuaxP