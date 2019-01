Οι νικητές του Envolve Award Greece 2018

Τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τελετή απονομής του Envolve Award Greece (πρώην Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας), για νεοφυείς και αρχικού σταδίου επιχειρήσεις, στο The HUB Events στην Αθήνα. Οι 8 νικητές του διαγωνισμού, ο οποίος θεσμοθετήθηκε το 2012 από το Libra Group, για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, εκτός της άτοκης χρηματοδότησης, θα λάβουν καθοδήγηση, καθώς επίσης και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης από το δίκτυο συνεργατών του Envolve, όπως νομικά, λογιστικά, μάρκετινγκ, ΙΤ, HR και πολλά άλλα. Επιπρόσθετα, η ομάδα του Envolve θα βοηθήσει τις νικήτριες ομάδες να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους και να διευρύνουν το δίκτυό τους.

Ο Jimmy Αθανασόπουλος, Πρόεδρος του Envolve Entrepreneurship, σχολίασε: «Για ακόμη μία χρονιά, το Envolve Award Greece κατάφερε να λάβει και να αξιολογήσει εκατοντάδες ποιοτικές αιτήσεις, κάτι που κάνει εμφανή τη δυναμική ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρηματικού πνεύματος. Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους, που αφιέρωσαν το χρόνο και είχαν το κουράγιο και την πίστη στον εαυτό τους, να εξελίξουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματικά σχέδια. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τις νέες ομάδες και να τις βοηθήσουμε να κάνουν τα επιχειρηματικά τους όνειρα πραγματικότητα».

Για πρώτη φορά φέτος, οι νικητές θα αξιοποιήσουν ένα διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών καθοδήγησης. Το Envolve έχει χτίσει ένα μεγάλο αριθμό νέων συνεργασιών με ελληνικούς αλλά και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με στελέχη επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα Δίκτυο Εξωτερικών Μεντόρων (External Mentors Network), το οποίο αποτελεί μέρος των υπηρεσιών καθοδήγησης προς τους νικητές.

Ο Christopher Upperman, CEO του Envolve Entrepreneurship, ανέφερε: «Η αποστολή του Envolve είναι να παρέχει μία πλατφόρμα υποστήριξης για start-ups, ώστε να αναπτυχθούν αξιοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρονται μέσα από τρεις βασικούς πυλώνες: Εκπαίδευση, Πόροι και Βραβεία. Το διεθνές δίκτυό μας είναι διαθέσιμο για τους φιναλίστ και νικητές μας, ενώ σήμερα καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και τις 15 αυτές start-ups».

Αυτή τη χρονιά, το Envolve Entrepreneurship προέτρεψε το κοινό να υποστηρίξει την αγαπημένη του start-up από τη λίστα των φιναλίστ, μέσω του νεοσύστατου διαγωνισμού “#GetEnvolved Award”. To κοινό ψήφισε τον αγαπημένο του φιναλίστ μέσω των social media καναλιών του οργανισμού (www.facebook.com/envolveGR and www.instagram.com/envolveGR), για μία ολόκληρη εβδομάδα, έως και τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου. Οι δύο πρώτοι φιναλίστ με τα περισσότερα likes στα βίντεό τους, ήταν η Geomiso και η CollegeLink. Αυτές οι εταιρείες έλαβαν τα έπαθλα των €3.000 και €2.000 αντίστοιχα.

Ο Αλέξανδρος Νούσιας, Διευθυντής του Envolve Entrepreneurship στην Ελλάδα, σχολίασε: Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια, τόσο στους νικητές, όσο και στους φιναλίστ μας. Ευχόμαστε σε όλους και σε κάθε έναν ξεχωριστά, επιτυχία στα εγχειρήματά τους, ενώ στο επιχειρηματικό τους ταξίδι, θα μας έχουν στο πλευρό τους. Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και τους υποστηρικτές των νικητών μας για την πολύτιμη και διαρκή συνεισφορά τους στην υλοποίηση της αποστολής του Envolve, με τους οποίους μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για την ελληνική επιχειρηματικότητα και τη δυναμική της.

Οι νικητές του Envolve Award Greece 2018 Winners είναι:

• apifon: Η apifon είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που αναπτύσσει υπηρεσίες εταιρικής επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων (business messaging), ώστε να μπορούν να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση, να δημιουργήσουν και να στείλουν καμπάνιες μέσω διαφορετικών εφαρμογών επικοινωνίας (SMS, RCS, Email, Viber), να μετρήσουν την απόδοση και να αυτοματοποιήσουν την επικοινωνία τους με πελάτες τους, με αποτέλεσμα να αυξήσουν τα έσοδα τους και να βελτιώσουν την εμπειρία του κοινού τους.

Ιστοσελίδα: https://www.apifon.com

Αιτών : Κωνσταντίνος Στρουμπάκης.

• BookingClinic.com: Η BookingClinic.com είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που εξυπηρετεί ασθενείς που αναζητούν νοσηλεία ή θεραπεία σε μία κλινική, παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες, αξιολογήσεις, τιμές και την επιλογή της κράτησης της θεραπείας εύκολα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Ιστοσελίδα: https://www.bookingclinic.com

Αιτούντες: Βασιλεία Χατζηστεργίου, Λιάνα Γούτα, Θωμάς Χατζηστεργίου, Γιώργος Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος Χατζηστεργίου, Χριστόφορος Μωυσιάδης, Χρήστος Τζέλης, Νίκη Χατζηνικολάου.

• CollegeLink: Η CollegeLink είναι μία online entry-level πλατφόρμα εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού, που συνδέει ταλαντούχους νέους με μοναδικές ευκαιρίες εργασίας. Η CollegeLink δίνοντας έμφαση στον υποψήφιο, του προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, ώστε να κυνηγήσει με επιτυχία, το ιδανικό για αυτόν/αυτή μονοπάτι καριέρας. Παράλληλα, μέσω της CollegeLink, οι εταιρίες μπορούν να προσελκύσουν την επόμενη γενιά ταλαντούχων νέων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις δικές τους απαιτούμενες δεξιότητες και τη μοναδική εργασιακή κουλτούρα.

Ιστοσελίδα: https://www.collegelink.gr

Αιτούντες: Στέφανος Αλκίδης, Ήμελος Γιάννης, Βαλεριος Χατζηγεοργίου, Ελισάβετ Μάλο, Μιχάλης Μαυρομματάκης, Αναστασία Καραγκιοζόγλου, Κατερίνα Ηλιοπούλου.

• Ferryhopper: Το Ferryhopper επαναπροσδιορίζει την διαδικτυακή αγορά κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη. Είναι η πρώτη πλατφόρμα κρατήσεων που παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού ακτοπλοϊκών δρομολογίων για τη διασύνδεση προορισμών που δεν έχουν απευθείας σύνδεση. Μέσω του Ferryhopper οι ταξιδιώτες μπορούν να αναζητήσουν και να προγραμματίσουν τα ακτοπλοϊκά τους ταξίδια εύκολα, γρήγορα, συγκρίνοντας όλες τις επιλογές και διαλέγοντας την καλύτερη τιμή για το ταξίδι τους.

Ιστοσελίδα: https://www.ferryhopper.com

Αιτούντες: Χρήστος Σπαθαράκης, Βασίλειος Λαχανάς, Παναγιώτης Σαράφης, Aiden Short, Μαρία Χατζησταύρου.

• Geomiso: Το Geomiso είναι το πρώτο παγκοσμίως λογισμικό ‘ισογεωμετρικής’ ανάλυσης και τριδιάστατου σχεδιασμού. Η εταιρεία αναπτύσσει, εμπορεύεται και υποστηρίζει λογισμικό για μηχανικούς, αποτέλεσμα εκτενούς έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για να σχεδιαστεί ένα προϊόν όσο και για να προσομοιωθεί και να προβλεφθεί η συμπεριφορά του σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς να απαιτείται δημιουργία δοκιμαστικού προϊόντος ή εκτέλεση δοκιμών αντοχής. Πρόκειται για το πρώτο παγκοσμίως «δύο σε ένα» λογισμικό ισογεωμετρικής ανάλυσης και τριδιάστατου σχεδιασμού, το οποίο ενσωματώνει σε μία ενιαία λύση τις τεχνολογίες σχεδιασμού και τεχνικής μελέτης μέσω υπολογιστή (CAD & CAE), με αποτέλεσμα να ενδυναμώνει τους μηχανικούς στην εξαγωγή αποτελεσμάτων με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα, καθώς και χωρίς γεωμετρικά σφάλματα.

Ιστοσελίδα: https://www.geomiso.com

Συμμετέχοντες: Παναγιώτης Καρακίτσιος, Γεώργιος Καραΐσκος, Αθανάσιος Λεοντάρης, Παναγιώτης Κολιός, Στέλλα Σκριβάνου, Αλέξανδρος Καρακίτσιος.

• MyJobNow: Το MyJobNow είναι μία εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για την εύρεση εργασίας υπαλλήλων πρώτης γραμμής. Εκμεταλλευόμενο την τεχνολογία, το MyJobNow προσφέρει εξελιγμένα εργαλεία για την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ Εργοδότη και Υποψηφίου με τη χρήση παραμέτρων, όπως τα ενδιαφέροντα και η τοποθεσία (μέσω GPS) του υποψηφίου.

Ιστοσελίδα: https://www.myjobnow.com

Αιτούντες: Στέφανος Κατσίμπας, Αγαμέμνων Παπάζογλου, Αλέξανδρος Παπασπυρίδης.

• PD Neurotechnology: Η PD Neurotechnology αναπτύσσει φορέσιμες (wearable) ιατρικές συσκευές, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις για συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη της θεραπείας παθήσεων κινητικών διαταραχών. Η πρώτη εφαρμογή είναι το PD Monitor, ένα εξελιγμένο έξυπνο σύστημα (eco-system) για ασθενείς με τη νόσο του Parkinson, όντας η μόνη λύση παγκοσμίως που παρακολουθεί συνολικά και τα 9 συμπτώματα της νόσου, ενώ στη Β φάση θα συνεχίσει και στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Η PD Neurotechnology, ηγείται από διακεκριμένους παγκοσμίως Έλληνες Επιστήμονες, με την ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης να βρίσκεται στην Ελλάδα, η οποία μαζί με την ομάδα σχεδιασμού και παραγωγής στοχεύει στην προβολή του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ικανότητας καινοτομίας που διαθέτει η χώρα μας.

Ιστοσελίδα: http://www.pdneurotechnology.com

Αιτούντες: Δημήτρης Φωτιάδης, Αναστάσιος Μάνος, Νίκος Μόσχος, Σπύρος Κονιτσιώτης.

• Think Silicon: Η Think Silicon αναπτύσσει μία από τις πιο ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες γραφικών παγκοσμίως. Η εταιρεία εξειδικεύεται στη σχεδίαση υψηλής απόδοσης Μονάδων Επεξεργασίας Γραφικών (Graphics Processors Units ή GPUs) για την αναδυόμενη αγορά του Internet of Things (IoT), των φορέσιμων συσκευών (wearables) και Inference Accelerators Τεχνητής Νοημοσύνης για εφαρμογές Υπολογιστικής Όρασης στη συσκευή (Machine Learning Vision Applications for IoT/Edge end nodes). Με αυτή την τεχνολογία επεκτείνεται η ζωή της μπαταρίας φορέσιμων συσκευών από ημέρες, που είναι σήμερα, σε εβδομάδες.

Ιστοσελίδα: http://www.think-silicon.com

Αιτούντες: Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Ιάκωβος Σταμούλης, Γεώργιος Κεραμίδας, Ulli Mueller.