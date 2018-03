Μήνυμα στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και ότι θα πρέπει όλα να τρέξουν πολύ γρήγορα μέχρι το Eurogroup της 21ης Ιουνίου, ώστε να επικυρωθεί η συμφωνία – πακέτο, έστειλε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν Πιερ Μοσκοβισί.

«Βρισκόμαστε εκατό ημέρες πριν από το Eurogroup της 21 Ιουνίου, όταν θα πρέπει να αποφασίσουμε για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Και γι αυτό δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας» δήλωσε ο Γάλλος επίτροπος, σημειώνοντας ότι η τρίτη αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί και «έχουμε ήδη προχωρήσει στην τέταρτη».

«Πριν δύο βδομάδες είχαμε την αποστολή στην Αθήνα που κύλησε καλά και το μήνυμά μου είναι, συνεχίζουμε, επιταχύνουμε, πετυχαίνουμε αυτήν την έξοδο» επισήμανε ο ίδιος.

Ο Π. Μοσκοβισί αναφέρθηκε στις εκκρεμότητες που μένουν, δηλαδή το χρέος, τη στρατηγική ανάπτυξης που θα παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι το Πάσχα, «φτιαγμένη από την Ελλάδα για την Ελλάδα» -όπως είπε- και επικυρωμένη από κοινού με τους εταίρους της και, τέλος, την εποπτεία για μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. «Αυτό δε θα έχει καμία σχέση με ένα τέταρτο πρόγραμμα» υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι «τα προγράμματα πρέπει να τελειώσουν για την Ελλάδα, πρέπει να επιστρέψει στην ομαλότητα στην καρδιά της ευρωζώνης».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο είχε συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ο κ. Σεντένο έκανε λόγο για αξιοσημείωτη πρόοδο της Ελλάδας στην εφαρμογή του προγράμματος.

I had a friendly discussion with Greek finance minister Euclid @tsakalotos earlier today. #Greece is making remarkable progress in implementing the programme pic.twitter.com/aPHtKBFjIB