Την επίτευξη συμφωνίας για τη δ' αξιολόγηση μεταξύ των θεσμών και των ελληνικών αρχών χαιρέτισε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο.

Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος ΥΠΟΙΚ έγραψε: «Καλά νέα για την Αθήνα. Η Ελλαδα και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συμφώνησαν στο πακέτο των μεταρρυθμίσεων για την ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης. Ένα βήμα πιο κοντα σε μια επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM. Αναμένω τις συζητήσεις στο Eurogroup της Πέμπτης».

Good news f/ #Athens. #Greece & the European institutions @ESM_Press , @EU_Commission & @ecb agreed the package of reforms to complete the 4th/final review. One step closer to a successful ESM program conclusion. Looking forward to our discussions in the #Eurogroup on Thursday pic.twitter.com/NZO3XYQDSk