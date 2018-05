Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως είχε έτοιμη την απάντηση για την κήρυξη εμπορικού πολέμου: μόλις λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης ότι θα επιβάλλει πρόσθετους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, η Κομισιόν κατήγγειλε τον προστατευτισμό του Τραμπ και προειδοποίησε για αντίμετρα.

Οι δασμοί έρχονται έτσι να προστεθούν στα προβλήματα της σχέσης των ΗΠΑ με συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, έπειτα από την μονομερή απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν ανησυχία στο Διεθνές Νομισματικο Ταμείο, με την γενική διευθύντρια Κριστίν Λαγκάρντ να προειδοποιεί πως ο εμπορικός πόλεμος θα πλήξει περισσότερο τα φτωχά στρώματα.

«Σε τελική ανάλυση, αν διαταραχθεί το διεθνές εμπόριο, αν το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των οικονομικών παραγόντων μειωθεί σημαντικά, αυτοί που θα υποφέρουον περισσότερο είναι οι φτωχότεροι» είπε, εξηγώντας ότι οι πιο φτωχοί είναι εκείνοι που επωφελούνται από καταλανωτικά είδη σε χαμηλές τιμές.

«Είναι μια άσχημη μέρα για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι ΗΠΑ δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε στη διαδικασία διαιτησίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και να επιβάλλουμε πρόσθετους φόρους σε έναν αριθμό προϊόντων των ΗΠΑ» δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν – Κλοντ Γιούνκερ.

«θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της ΕΕ σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές εμπορικό δίκαιο» τόνισε σε ανάρτησή του στο Twitter.

