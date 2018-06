Η εταιρεία πληρωμών Visa Inc ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ότι τα συστήματά της λειτουργούν «πλήρως και κανονικά» έπειτα από μια βλάβη που επηρέασε τις συναλλαγές σε όλη την Ευρώπη και η οποία οφειλόταν «σε μια ηλεκτρονική βλάβη».

«Οι κάτοχοι Visa​ μπορούν πλέον να τη χρησιμοποιούν διότι αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σε επίπεδα που πλησιάζουν στα κανονικά», ανακοίνωσε η εταιρεία στον λογαριασμό της στο Twitter. «Το πρόβλημα οφειλόταν σε μια ηλεκτρονική βλάβη σε ένα από τα ευρωπαϊκά μας συστήματα. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι συνδέεται με κάποια εξωτερική παρέμβαση ή κακόβουλη ενέργεια», εξήγησε.

Έχοντας επίγνωση των προβλημάτων που δημιούργησε η βλάβη σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλες οι κάρτες Visa θα λειτουργούν με αξιοπιστία 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Σήμερα ήμασταν πολύ μακριά από τον στόχο αυτό», παραδέχθηκε.

Η θυγατρική της Visa Europe ανακοίνωσε χθες λίγο πριν τις 19:00 (ώρα Ελλάδας) ότι αντιμετωπίζει «μια διακοπή των υπηρεσιών», που εμποδίζει τη διενέργεια «κάποιων συναλλαγών» στην Ευρώπη.

We have resolved a technical issue that impacted some consumers across Europe. Visa account holders can now use Visa for any of their purchases and at ATMs. We apologise to all our partners & especially to Visa cardholders who were affected. https://t.co/nVkCUInsyr