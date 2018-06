Την απόφαση του Eurogroup για το ελληνικό χρέος σχολιάζει ο Πίτερ Σπίγκελ, συντάκτης των Financial Times που ασχολήθηκε πολύ στενά με την Ελλάδα και τα Μνημόνια ως επικεφαλής του γραφείου της εφημερίδας στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον Πίτερ Σπίγκελ, η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο χθεσινό Eurogroup είναι χειρότερη από αυτή του 2012, η οποία είχε μείωση χρέους κάτω από 110% του ΑΕΠ.

«Είμαι αρκετά μεγάλος για να θυμάμαι ότι τον Νοέμβριο του 2012 το Eurogroup «ορκίστηκε» ότι θα κάνει επαρκή απομείωση του χρέους ώστε να το φέρει σημαντικά κάτω από το 110% μέχρι το 2022. Αξίζει να το θυμίσουμε αυτό με όλους αυτούς τους αυτοεπαίνους σε Αθήνα και Βρυξέλλες σήμερα το πρωί» σχολιάζει ο συντάκτης των FT, αναρτώντας τη σχετική συμφωνία του Eurogroup τo 2012.

Σε δεύτερο tweet ο Πίτερ Σπίγκελ σχολιάζει «τώρα το χρέος είναι στο 177,8% σύμφωνα με την Κομισιόν. Η νέα συμφωνία ελάφρυνσης του χρέους δεν θα οδηγήσει πουθενά κοντά στο 110% μέχρι το 2022.»

Δείτε τα tweets:

I'm old enough to remember when (November 2012) #eurogroup vowed sufficient debt relief to get #Greece to "substantially lower than 110%" debt/GDP by 2022. Worth remembering with all the self-congratulation in #Athens and #Brussels going on this morning. https://t.co/ydEIFwDkdn pic.twitter.com/esi40fYzW1