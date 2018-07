Η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εμπόριο Σεσίλια Μάλμστρομ ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή της στο Twitter ότι ανησυχεί για τις αυξήσεις και τις κόντρα αυξήσεις δασμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και προειδοποίησε για το πού οδηγεί η κλιμάκωση αυτή.

"Ανησυχητική εξέλιξη η κλιμάκωση των δασμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Προφανώς επιζήμια για την παγκόσμια οικονομία. Οι εμπορικοί πόλεμοι είναι κακοί και όχι εύκολο να τους κερδίσει κανείς", έγραψε στο μήνυμά της.

Worrying development with escalation of tariffs between US and China. Clearly damaging for the world economy. Trade wars are bad and not easy to win.