Το συμβούλιο των διευθυντών του ESM ενέκρινε επί της αρχής την τελευταία εκταμίευση των 15 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της εθνικής διαδικασίας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.

«Μόλις ολοκληρωθεί η εθνική διαδικασία, η εκταμίευση θα ακολουθήσει γρήγορα πολύ πριν το τέλος του προγράμματος του ESM», προστίθεται στην ανακοίνωση.

#ESM Board of Directors endorsed in principle the last disbursement of € 15 bn to #Greece, subject to the completion of national procedure. Once the national procedure is concluded, the disbursement will follow swiftly well before the end of ESM program https://t.co/BTijsiBYPX pic.twitter.com/O0RdFWQJ0B