Απειλώντας να κλιμακώσει την εμπορική σύγκρουση που κήρυξε ο ίδιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είναι έτοιμος να επιβάλει επιπλέον δασμούς σε όλες τις εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα, αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο.

«Μιλάμε για ένα τρομερό ποσό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο CNB, η οποία ηχογραφήθηκε την Πέμπτ και μεταδόθηκε σήμερα.

«Είμαι έτοιμος να πάω μέχρι τα 500», είπε.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς σε εισαγωγές κινεζικών προϊόντων αξίας 34 δισεκ. δολαρίων. Σε αντίποινα η Κίνα αύξησε τους φόρους σε ίσης αξίας προϊόντα των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβήτησαν τους ανταποδοτικούς δασμούς στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τη Δευτέρα, μαζί με εκείνους που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά, το Μεξικό και την Τουρκία, ως αντίδραση για τους νέους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στον χάλυβα και στο αλουμίνιο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πτώσης του χρηματιστηρίου σε περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλουν δασμούς σε μια τόσο μεγάλη ποσότητα προϊόντων, ο Τραμπ είπε: «Αν πέσει, έπεσε. Κοιτάξτε, δεν το κάνω για πολιτικούς λόγους».

Ο Τραμπ θέλει οι Κινέζοι ηγέτες να αναλάβουν δράση προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα ύψους 375 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εμπορικό ισοζύγιο των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί επίσης την Κίνα ότι εμπλέκεται σε άδικες εμπορικές πρακτικές αναγκάζοντας τους Αμερικανούς επενδυτές να παραδίδουν κρίσιμες τεχνολογίες σε κινεζικές εταιρίες.

Επίσης την Παρασκευή, ο Τραμπ κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα ότι χειραγωγούν τα νομίσματά τους, ενώ επέκρινε την αμερικανική Κεντρική Τράπεζα για την αύξηση του κόστους της πίστωσης.

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day - taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field...