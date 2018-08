Μήνυμα βίντεο με το οποίο καλωσορίζει την Ελλάδα στην κανονικότητα, ανήρτησε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο.

«Η Ελλάδα είναι σήμερα σε θέση να μπορεί να απολαμβάνει τα πλήρη οφέλη της συμμετοχής στην Ευρωζώνη και να υπόκειται στους ίδιους κανόνες με τα υπόλοιπα κράτη- μέλη του ευρώ. Υπό αυτή την έννοια η Ελλάδα επιστρέφει σήμερα στην κανονικότητα. Επομένως, καλωσήρθατε πίσω» αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Πορτογάλος υπουργός Οiκονομικών σε βίντεο, καλημερίζει στα ελληνικά και τονίζει ότι σήμερα είναι μία ξεχωριστή ημέρα για την Ελλάδα, καθώς σηματοδοτεί το τέλος μίας δύσκολης οκταετούς περιόδου, από την οποία όλοι διδάχθηκαν μαθήματα.

Και συνεχίζει: "Το πρόγραμμα διάσωσής ολοκληρώνεται μετά από μακρύ και δύσκολο δρόμο από το οποίο όλοι πήραμε τα μαθήματά μας. Αυτό, όμως, αποτελεί πλέον ιστορία. Η οικονομική ανάπτυξη προχωρά, νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται, υπάρχει δημοσιονομικό και εμπορικό πλεόνασμα, η οικονομία έχει μεταρρυθμιστεί και εκσυγχρονιστεί. Γνωρίζω πως αυτά τα οφέλη δεν έχουν γίνει αισθητά από το σύνολο του πληθυσμού. Σταδιακά, όμως, θα γίνουν», υπογραμμίζει.

«Η Ελλάδα είναι πλέον αντιμέτωπη με μία νέα πραγματικότητα» συνεχίζει, εξηγώντας πως δεν υπάρχουν «άλλα προαπαιτούμενα, ούτε άλλες εκταμιεύσεις».

Ο επικεφαλής του Eurogroup ξεκαθαρίζει ότι από τη στιγμή που η χώρα ανακτά τον έλεγχο της οικονομικής πολιτικής έχει και νέες ευθύνες.

Και καταλήγει: «Οι Έλληνες πλήρωσαν ακριβά τις κακές πολιτικές του παρελθόντος κι έτσι ένα πισωγύρισμα θα ήταν λάθος».

#Greece is now in a position where it can enjoy the full extent of €A membership, abiding by same rules as every other #euro country. In that sense, Greece today returns to normal. So welcome back. Video-statement: https://t.co/W4tiHtPgzO pic.twitter.com/6HGBo735dg