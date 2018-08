Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε την Τετάρτη στον Καρλ Μπέρνστιν, έναν από τους δημοσιογράφους που έκαναν τις σημαντικότερες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Ουότεργκεϊτ — το οποίο ανάγκασε τον πρώην πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον να παραιτηθεί το 1974 — προσάπτοντας στο μεγάλο όνομα της αμερικανικής δημοσιογραφίας πως «εφευρίσκει ιστορίες».

«Γελάει ο κόσμος σε όλη τη χώρα με τον Καρλ Μπέρνστιν τον αμελή, έναν άνθρωπο που ζει στο παρελθόν και σκέφτεται σαν ανόητος γέρος κι εφευρίσκει τη μια ιστορία μετά την άλλη! Ψευδείς ειδήσεις», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

CNN is being torn apart from within based on their being caught in a major lie and refusing to admit the mistake. Sloppy @carlbernstein, a man who lives in the past and thinks like a degenerate fool, making up story after story, is being laughed at all over the country! Fake News