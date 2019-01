Το Jameson Irish Whiskey με παλαίωση σε βαρέλια μαύρης μπύρας

Η οικογένεια Jameson παρουσιάζει το Jameson CASKMATES και μοιράζεται μαζί σου την μοναδική ιστορία πίσω από τη δημιουργία του, η οποία ενσωματώνει αρμονικά δύο άκρως ιρλανδέζικες παραδόσεις, το ουίσκι και τη μαύρη μπύρα.

Παραδοσιακά, το ουίσκι και η μπύρα αποτελούσαν σήμα κατατεθέν της Ιρλανδέζικης κουλτούρας, με τους εργάτες στα μηχανουργεία ατμομηχανών (πίσω στις αρχές του 19ου αιώνα) να τα καταναλώνουν συνδυαστικά μετά το πέρας μιας κοπιαστικής βάρδιας, «σβήνοντας» τη δίψα τους με μια μπύρα και χαλαρώνοντας πίνοντας το αγαπημένο τους Ιρλανδέζικο ουίσκι.

Με τα χρόνια, αυτή η συνήθεια μετατράπηκε σε ένα τελετουργικό όπου ο κόσμος μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας, απολαμβάνει το ουίσκι του συνοδεία μιας μπύρας.

Βασισμένοι σε αυτή την ιστορική «συνήθεια», το Δεκέμβριο του 2013, δύο καλοί φίλοι, ο Dave Quinn (Master Distiller του Jameson) και ο Shane Long (Μaster Brewer της μικροζυθοποιίας Franciscan Well στο Κορκ της Ιρλανδίας), ένωσαν την περιέργεια, το ρίσκο, τη γνώση και την εμπειρία τους, τολμώντας να δημιουργήσουν κάτι εξαιρετικά μοναδικό.

Ο Master Distiller του Jameson έστειλε μερικά βαρέλια Jameson στη μικροζυθοποιία Franciscan Well, η οποία τα χρησιμοποίησε για την διαδικασία παλαίωσης της δικής τους stout μπύρας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και αφού τα βαρέλια Jameson είχαν αποκτήσει λίγο από τον χαρακτήρα της μπύρας Franciscan Well, επιστράφηκαν στο αποστακτήριο του Jameson, ώστε να χρησιμοποιηθούν ξανά στο τελευταίο στάδιο παλαίωσης μιας μικρής ποσότητας Jameson Irish Whiskey. Tο αποτέλεσμα; Το Jameson CASKMATES, το οποίο συνδυάζει το μαλακό και απαλό προφίλ του Jameson Irish Whiskey (αποτέλεσμα της τριπλής απόσταξης την οποία υφίσταται), με τα πλούσια αρώματα και τον κρεμώδη χαρακτήρα της stout μπύρας της μικροζυθοποιίας Franciscan Well.

Οι νότες καφέ, κακάο και καραμέλας (χαρακτηριστικά του Jameson Irish Whiskey) εμπλουτίζονται με τις διακριτικές νότες ήπιων μπαχαρικών, τραγανών φρούτων, πράσινου τσαγιού και φουντουκιού, συντελώντας στη δημιουργία ενός εξαιρετικά απαλού αποστάγματος. Η πολυπλοκότητα γεύσεων του Jameson Caskmates ενισχύεται με την παρατεταμένη επίδραση του λυκίσκου, όπου σε συνδυασμό με την ψημένη δρυ και το κριθάρι, δημιουργούν μια τέλεια ισορροπημένη βάση.

Το Jameson CASKMATES βραβεύθηκε το 2016, ως μία από τις 5 κορυφαίες καινοτομίες στις Ηνωμένες Πολιτείες από την εταιρεία ερευνών Nielsen, ενώ ψηφίστηκε και ως το καλύτερο Irish blended, non-aged whiskey στα World Whiskeys Awards.

Έκανε την εμφάνιση του στην ελληνική αγορά το 2015 σε εξαιρετικά περιορισμένη ποσότητα, διαθέσιμο σε μόλις 5 bars. Από φέτος όμως θα βρίσκεται πίσω από τη μπάρα του αγαπημένου σου μπαρ, όντας διαθέσιμο πανελλαδικά, παροτρύνοντας σε να το απολαύσεις σκέτο, με πάγο ή «παρέα» με μια premium μπύρα.

Sláinte και καλή απόλαυση!