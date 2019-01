Η ιδανική μουσική για την οδήγηση

Η μουσική που ακούτε μέσα στο αμάξι, επηρεάζει τις ικανότητες οδήγησης σας. Θέλετε να παραμείνετε ασφαλείς στο δρόμο; Ακούστε Coldplay, ενώ βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι!





Τα τραγούδια του δημοφιλούς βρετανικού συγκροτήματος Coldplay, σας βοηθούν να είστε χαλαροί κατά τη διάρκεια της οδήγησης και να αποφύγετε τα ατυχήματα. Πιο συγκεκριμένα, το ‘The Scientist’ εντάσσεται στη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια για ασφαλέστερη οδήγηση, την οποία διαμόρφωσε η ιστοσελίδα Confused.com, δημιουργός της εφαρμογής για οδηγούς MotorMate.



Η ιδανική ένταση της μουσικής για οδήγηση είναι από 55 μέχρι 65 ντεσιμπέλ, ενώ ο ιδανικός ρυθμός θα πρέπει να είναι όμοιος με τον ρυθμό του χτύπου της καρδιάς του ανθρώπου, στους 60-80 παλμούς ανά λεπτό, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Simon Moore, καθηγητή του London Metropolitan University.



Ο Moore προειδοποιεί τους οδηγούς να μην ακούνε θορυβώδη, αισιόδοξη μουσική που αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό. ‘Οι γρήγοροι ρυθμοί μπορεί να προκαλέσουν ενθουσιασμό και διέγερση έτσι ώστε η προσοχή του οδηγού να είναι στη μουσική και όχι τον δρόμο’ δηλώνει ο Moore. «Ο γρήγορος ρυθμός μπορεί επίσης να προκαλέσει την υποσυνείδητη επιτάχυνση του οδηγού, ο οποίος ακολουθεί την ένταση του τραγουδιού». Την πρώτη θέση στη λίστα με τα τραγούδια προς αποφυγή κατέχει το «Hey Mama» από τους Black Eyed Peas.



Άλλα τραγούδια τα οποία θωρούνται κατάλληλα για τον δρόμο είναι τα ‘ Come away with me’ – Norah Jones, ‘I’m Yours’- Jason MRaz, ‘Billionaire’-Travie McCoy/Bruno Mars, ‘Karma Police’-Radiohead και ‘Tiny Dancer’-Elton John.