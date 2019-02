Τι σημαίνουν τα επίθετα 20 διάσημων συγγραφέων

Τι κρύβεται πίσω από ένα επίθετο; Πίσω από ένα πολυδιαβασμένο επίθετο; 20 διάσημοι συγγραφείς που έβαλαν τις λέξεις στην σωστή σειρά για τους σωστούς λόγους μπορεί να σημαίνουν κάτι άλλο από αυτό που έχουμε συνηθίσει… Έτσι το επίθετό τους μεταφράζεται στα Αγγλικά και κατ’ επέκταση -με λίγη καλή θέληση και αρκετές δόσεις χιούμορ- στα Ελληνικά!



Boris Pasternak = Boris Parsnip = Μπόρις Άσπρο Καρότο

Nikolai Gogol = Nikolai Mallard = Νικολάι Αγριόπαπια

Franz Kafka = Franz Jackdaw = Φρανς Κοράκι

Italo Calvino = Italo Bald = Ίταλο Καραφλός

Orhan Pamuk = Orhan Cotton = Ορχάν Βαμβάκι

Haruki Murakami = Haruki Upper Village = Χαρούκι Πάνω Χωριό

Charles Baudelaire = Charles Short Sword = Τσαρλς Κοντό Σπαθί

Vladimir Nabokov = Vladimir On [to] the Side = Βλαντιμίρ στο Πλάι

Yukio Mishima = Yukio Three Islands = Γιουκίο Τρία Νησιά

W.G. Sebald = W.G. Courageous Victory = W.G. Θαρραλέα Νίκη

Mikhail Bulgakov = Mikhail Troublesome = Μιχαήλ Ενοχλητικός

Heinrich Böll = Heinrich Hill = Χέινριχ Λόφος

Günter Grass = Günter Angry = Γκίντερ Νευριασμένος

Isabel Allende = Isabel Beyond = Ιζαμπέλ Πέρα

Leo Tolstoy = Leo Fat = Λέο Χοντρός

Irène Némirovsky = Irène Who Knows No Peace = Ιρένε που δεν γνωρίζει ηρεμία

Roberto Bolaño = Roberto Stone Ball = Ρομπέρτο Πέτρινη Μπάλα

Paulo Coelho = Paulo Rabbit = Πάολο Κουνέλι

Arundhati Roy = Arundhati King = Αρουντάτι Βασιλιάς

Kazuo Ishiguro = Kazuo Black Stone = Καζούο Μαύρη Πέτρα



