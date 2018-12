Οι πιο απίθανες πισίνες στον κόσμο! (φωτορεπορτάζ)

Η πισίνα τείνει πλέον να γίνει must για ένα ξενοδοχείο που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να ξεχωρίσει. Προσδίδει ιδιαίτερο στυλ και δημιουργεί ένα ωραίο σκηνικό στο χώρο, ενώ μπορεί αβίαστα να αποτελέσει έναν από τους λόγους επιλογής των επισκεπτών.

Έτσι όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων ανά τον κόσμο δίνουν μεγάλη σημασία στην πισίνα που θα κατασκευάσουν, φροντίζοντας να ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Ο καθένας με τον τρόπο του, βέβαια. Γιατί στη λίστα που ακολουθεί οι 10 πισίνες που θα δείτε δεν είναι απλώς μεγάλες, ωραίες, εντυπωσιακές. Είναι… τα πάντα εκτός από συνηθισμένες!



1. Marina Bay Sands Sky Pool, Σιγκαπούρη

Το ξενοδοχείο αποτελείται από τρία διαφορετικά κτήρια, 55 ορόφων το καθένα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ένα Water Sky Park, όπου δεσπόζει μια πισίνα υπερχείλισης μήκους 150 μέτρων. Με άλλα λόγια, οι χρήστες μοιάζουν να κολυμπούν στο… χείλος του γκρεμού!



2. San Alfonso del Mar, Algarrobo, Χιλή

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πισίνα στον κόσμο, μήκους ενός χιλιομέτρου, που κατέχει το ρεκόρ στο βιβλίο Γκίνες. Το νερό έρχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου φιλτράρεται μέσω σνός ειδικούς συστήματος και τροφοδοτεί στη συνέχεια την πισίνα. Μάλιστα για να πας από το ένα σημείο στο άλλο χρειάζεσαι… βάρκα!



3. Nemo 33, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Και μια και πιάσαμε τα ρεκόρ, αυτή είναι η βαθύτερη πισίνα στον κόσμο (34,5 μ.), η χρήση της οποίας απαιτεί ειδική καταδυτική στολή και γνώσεις κατάδυσης. Η εμπειρία πάντως είναι μοναδική, καθώς προσομοιάζει με μια βουτιά στα βάθη του ωκεανού!



4. Main Pool at Seagaia Ocean Dome, Miyazaki, Ιαπωνία

Μια κλειστή τεχνητή «θάλασσα» θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς αυτή την πισίνα, καθώς προσφέρει άμμουδιά μήκους 300 μέτρων, θαλασσινό νερό και όλα τα σπορ που μπορεί κάποιος να απολαύσει στην ανοιχτή θάλασσα. Η οροφή που ανοιγοκλείνει και η αυξομείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό επιτρέπουν τη χρήση της κάθε εποχή.



5. Portillo Ski Resort, Χιλή

Μια «καυτή» πισίνα μέσα στα χιόνια και με θέα που κόβει την ανάσα προς τις χιονισμένες βουνοκορφές των Άνδεων. Μετά από μια κουραστική μέρα με σλάλομ και καταβάσεις στις πίστες τι πιο ωραίο από ένα ζεστό μπάνιο, έστω κι αν η εξωτερική θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο!



6. Bondi Icebergs, Σίδνεϊ, Αυστραλία

Κατασκευάστηκε μέσα στην περίφημη παραλία Bondi και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Τι απίθανη ιδέα κι αυτή: Μια πισίνα μέσα στη… θάλασσα, όπου τα κύματα σκάνε παντού δημιουργώντας ένα απίθανο θέαμα τόσο για τους λουόμενους όσο και για τους θεατές.



7. The Joule Hotel, Ντάλας, ΗΠΑ

Το κτήριο κατασκευάστηκε το 1927 και ανακαινίστηκε πολλές φορές, ενώ η τελευταία χρήση του είναι αυτή του ξενοδοχείου. Το βασικό χαρακτηριστικό του «The Joule Hotel» δεν είναι άλλο από την πισίνα του, που προεξέχει κυριολεκτικά στο κενό. Έτσι στο 10ο όροφο του ξενοδοχείου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να κολυμπήσουν βλέποντας τους περαστικούς κάτω από τα πόδια τους!



8. Rio Calma, Fuerteventura, Ισπανία

Η πισίνα εδώ… συνορεύει με τη θάλασσα, αφού ένα μικρό πέρασμα επιστρέπει στον κόσμο να μεταβεί εύκολα από τη θάλασσα στην πισίνα και ανάποδα. Το νερό είναι θαλασσινό, ενώ έχουν φροντίσει και το χρώμα του να προσομοιπάζει όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτό της θάλασσας…



9. Aquaria Grande, Μουμπάι, Ινδία

Πισίνα και στο μπαλκόνι, σκέφτηκε ο αρχιτέκτονας του νεόκοπου συγκροτήματος κατοικιών στο Μουμπάι και τοποθέτησε πισίνες σε κάθε όροφο του κτηρίου, έτσι για να μας κάνει να ζηλέψουμε!



10. The Devil΄s Swimming Pool, Ζιμπάμπουε

Δεν είναι ακριβώς πισίνα, αλλά ονομάζεται σχηματικά έτσι, καθώς είναι το μοναδικό σημείο όπου κάποιος μπορεί να κολυμπήσει τους καταρράκτες της Βικτώρια! Απίθανο και τρομακτικό συνάμα!



πηγή: perierga.gr