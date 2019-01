Everything: Ένα άρωμα περιλαμβάνει 1.400 αρώματα!

Δημιουργήθηκε από το ολλανδικό δίδυμο Lenert και Sander και είναι ένα μοναδικό άρωμα που αποτελείται από 1.400 δείγματα από κάθε νέο άρωμα που κυκλοφόρησε στην αγορά το 2012.

Μπορείτε μήπως να φανταστείτε τι μυρίζει το Everything; Υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες νέα αρώματα που κυκλοφορούν κάθε χρόνο, και ακριβώς από αυτήν τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά εμπνεύστηκαν και οι Ολλανδοί καλλιτέχνες, που πέρασαν έναν ολόκληρο χρόνο συλλέγοντας 1.400 δείγματα από όλα τα αρώματα που βγήκαν πέρυσι.



Στη συνέχεια τα τοποθέτησαν όλα μαζί σε ένα δοχείο 1,5 λίτρων, δημιουργώντας ένα ολοκαίνουριο άρωμα που εύστοχα ονόμασαν Everything δηλαδή «τα πάντα»! Δύσκολα, βέβαια, μπορεί κάποιος να φανταστεί τη μυρωδιά αυτού του μοναδικού αρώματος, ωστόσο οι δύο καλλιτέχνες είχαν την καλοσύνη να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους σχετικά με το άρωμά τους σε μια συνέντευξη που έδωσαν στη Huffington. «Πιστεύουμε ότι το Everything μυρίζει σαν ένα μέσο πολυκατάστημα αρωμάτων ή αποπνέει, καλύτερα, αυτή τη μυρωδιά που σου έρχεται στα ρουθούνια όταν μπαίνεις σε ένα ασανσέρ και ο καθένας φοράει και διαφορετικό άρωμα. Αυτή η μείξη είναι που αναδίδεται από το Everything!»…



πηγή: perierga.gr