Τράπεζα σπέρματος μόνο για ιδιοφυΐες

Ο σκοπός του; Να δημιουργήσει μια γενιά πιο έξυπνων, εύρωστων και παραγωγικών ανθρώπων.

Ακούγεται σαν σενάριο από ταινία του Χόλλυγουντ, όμως είναι κάτι που συνέβη στην πραγματικότητα.

Ο Ρόμπερτ Κλαρκ Γκράχαμ, επιχειρηματίας που απέκτησε τεράστια περιουσία χάρη στην εφεύρεση των κρυστάλλων ασφαλείας, ίδρυσε την τράπεζα σπέρματος Repository for Germinal Choice το 1980, η οποία και λειτούργησε ως το 1999, δύο χρόνια μετά το θάνατό του.

Τα κίνητρα του Γκράχαμ ήταν σαφή: ήθελε να «βελτιώσει» τους πιθανούς συνδυασμούς των ανθρώπινων γονιδίων.

«Όσο καλύτερα είναι τα διαθέσιμα γονίδια, τόσο καλύτεροι θα είναι και οι άνθρωποι που θα προκύψουν από αυτά», είχε δηλώσει ο Γκράχαμ. Αντίθετα, «όσο πιο αδύναμα είναι τα γονίδια, τόσο πιο καταστροφικό και άχρηστο θα είναι το αποτέλεσμα».

Το δίχως άλλο, η επιχειρηματική πρωτοβουλία του Γκράχαμ αποτέλεσε αντικείμενο διαμάχης και ο ίδιος σαφώς κατηγορήθηκε ως ρατσιστής. Αρκετοί υποστήριξαν πως προσπαθούσε να αναβιώσει τις ιδέες που έδωσαν ζωή στο γερμανικό ναζιστικό κίνημα, κάτι που ο ίδιος ο Γκράχαμ είχε αρνηθεί.

Περισσότερα από 200 παιδιά γεννήθηκαν από το «εκλεκτό» σπέρμα των δωρητών. Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του CNN This is Life with Lisa Ling, ορισμένα από τα παιδιά αυτά μίλησαν για τη ζωή τους σήμερα.

Τι αποκάλυψε η εκπομπή;

Η διαδικασία δεν κόστιζε ακριβά

Οι γυναίκες που έκαναν αίτηση στην Τράπεζα του Γκράχαμ έπρεπε να πληρώσουν αρχικά 50 δολάρια για να καταχωρίσουν το όνομά τους στη λίστα και 10 επιπλέον δολάρια κάθε μήνα ως συνδρομή.

Οι ίδιες οι μητέρες δε χρειαζόταν να είναι διάνοιες

Έπρεπε να είναι παντρεμένες, όμως δεν χρειαζόταν να κάνουν τεστ IQ ή εξέταση DNA.

Οι δωρητές προέρχονταν από κορυφαία κολλέγια

Η Τζουλιάνα ΜακΚίλοπ, η οποία εργάστηκε στην Τράπεζα από το 1980 ως το 1985, είχε δηλώσει πως ταξίδευε συχνά ώστε να επισκεφθεί κολλέγια και να αναζητήσει πιθανούς δωρητές. Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, απλώς ζητούσε από φοιτητές και καθηγητές να κάνουν τη δική τους «συνεισφορά».

Όλοι οι δωρητές ήταν λευκοί

Ο Γκράχαμ δε γνώριζε τα ονόματά τους, ήξερε όμως ότι ανήκουν σίγουρα στη λευκή φυλή. Παρ' όλα αυτά, ο επιχειρηματίας είχε επανειλημμένως δηλώσει πως δεν είναι ρατσιστής. «Δε θέλουμε να φτιάξουμε μια ανώτερη φυλή», είχε δηλώσει ο Γκράχαμ το 1980. «Θέλουμε απλώς να γεννηθούν παιδιά που θα είναι πιο δημιουργικά και πιο έξυπνα, παιδιά που υπό διαφορετικές συνθήκες πιθανότατα δε θα είχαν γεννηθεί».

Πολλά από τα παιδιά έχουν αρκετά συνηθισμένες ζωές

Τα περισσότερα από τα 200 περίπου παιδιά που γεννήθηκαν έχουν δηλώσει πως ήταν αρκετά καλοί μαθητές. Μεγαλώνοντας, όμως, αρκετοί εξελίχθηκαν όπως οι υπόλοιποι «κοινοί θνητοί». Πολλοί έχουν δηλώσει πως βίωσαν αρκετή πίεση επειδή «έπρεπε να κάνουν κάτι ξεχωριστό στη ζωή τους».