Έγινε αμέσως viral! Η φωτογραφία της «ταξιδιώτισσας» με το κοράκι στο μετρό!

Μια γυναίκα με γκοθ στιλ κατάφερε να γίνει viral και να κάνει το Διαδίκτυο να αναρωτιέται «τι ακριβώς παίζει», όχι με το ιδιαίτερο λουκ της, αλλά με το κατοικίδιο που είχε μαζί της στο μετρό.

Όμως όταν παρατηρήσεις ολόκληρη την εικόνα, θα διαπιστώσεις κάτι αξιοπερίεργο στη νεαρή αυτή κοπέλα που κατάφερε να σπάσει ρεκόρ σχολίων και likes στο twitter.

Το περίεργο αυτό στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στο μετρό της Μόσχα. Η νεαρή γυναίκα ντυμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια με μαύρα ρούχα, κρατά ανάμεσα στα πόδια της μία τσάντα με ψώνια, όπως πολλοί άλλωστε στο μετρό, με το κοράκι να κάθεται ήσυχα στον αριστερό της μηρό.

Η φωτογραφία της έγινε viral, με τους χρήστες του Twitter να δείχνουν εντυπωσιασμένοι με την εικόνα. Άλλοι δήλωσαν έκπληκτοι, άλλοι αναρωτήθηκαν γιατί ταξιδεύει με το κοράκι και άλλοι έφεραν στο νου τους το ποίημα «Το Κοράκι» του Εντγκαρ Αλλαν Πόε.

Η γελοιογράφος Νίνα Ματσουμότο, που είδε τη φωτογραφία, εμπνεύστηκε και σε σκίτσο της απεικόνισε την ταξιδιώτισσα με το κοράκι με μια άλλη κυρία που είχε γίνει viral επειδή την είχε πάρει ο ύπνος και της είχε πέσει η πίτσα στο μετρό του Λονδίνου. Στο σκίτσο η κυρία με την πίτσα μοιράζεται το φαγητό της τόσο με τη νεαρή κοπέλα όσο και με το κοράκι της.

Sure, you're goth, but are you dejectedly riding the subway with your raven goth? pic.twitter.com/KDboTBUI2O