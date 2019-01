To... μυθιστορηματικό λεξιλόγιο του κ. Πάγκαλου

Ο εριστικός και αθυρόστομος λόγος του Θεόδωρου Πάγκαλου είναι γνωστός σε όλους. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μας έχει συνηθίσει να εκφράζει ανοικτά τις απόψεις του, χρησιμοποιώντας όχι και τόσο... γλαφυρό λεξιλόγιο. Αυτή τη φορά όμως βγαίνει εκτός ορίων... Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει γράψει, μεταξύ άλλων, ένα διήγημα με τίτλο «Ο Ρας ήταν Έλληνας», που προδημοσιεύεται σήμερα στα «Νέα» και εντάσσεται στη συλλογή διηγημάτων του- με τον γενικό τίτλο «Οι χαμένοι»- που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο από τις εκδόσεις Πατάκη.



Το διήγημα αναφέρεται σε μια παρέα Ελλήνων ναυτικών που είναι αναγκασμένοι να κάνουν Πρωτοχρονιά στο Άμστερνταμ, όπου έχει δέσει το πλοίο τους για να φορτώσει την επομένη και να φύγουν για τη Νέα Ορλεάνη.



Με το γνωστό... μυθιστορηματικό ύφος του, ο κ. Πάγκαλος βάζει τη δική του πινελιά στο διήγημα και αφήνει τους αναγνώστες με... ανοικτό το στόμα.





Σας παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα:



Ο πασίγνωστος σε όλα τα λιμάνια για τις σεξουαλικές του επιδόσεις νεαρός ύπαρχος ο Μήτσος, πρότεινε –τι άλλο;- μια μπουρδελότσαρκα στα στενά σοκάκια με τις βιτρίνες. Εκεί που σε κάθε παράθυρο θρονιάζονταν, πότε μεγαλοπρεπείς και δήθεν απρόοπτες, πότε προκλητικές, με χειρονομίες και κινήσεις των χειλιών και της γλώσσας όλο υπονοούμενα – η καθεμιά με το στυλ της δηλαδή-, οι πουτάνες κάθε σχήματος και χρώματος. Προέρχονταν από όλα σχεδόν τα μέρη του κόσμου και είχαν εξοκείλει αναπαυτικά σε τούτο το απέραντο λιμάνι, όπου οι πεινασμένοι για χάδι ναυτικοί ήταν μια σταθερή εγγυημένη πελατεία (…)



Αυτή η ξεκωλιάρα, το γκαρσόνι, ένας κουνιστός Ολλανδός με ξεβαμμένο μαλλί, μάζεψε τα πιάτα που δεν είχαν αγγίξει – μπουτάκι αρνίσιο με υπόγλυκη σάλτσα πράσινου χρώματος, αν είναι δυνατόν βρε πούστη – και σχολίασε περιφρονητικά: «Είναι υπερβολικά εξεζητημένο (too sophisticated)». Για να προκαλέσει το σχόλιο του Μήτσου: «Do you Know βοϊδόπουτσα; Much more sophisticated!» (…)



Δυο μουστακαλήδες φιλιόντουσαν με πάθος και τρία τέσσερα ζευγάρια αντρών λικνιζόντουσαν στους ρυθμούς μιας σαχλής disco μουσικής. Γυναίκα ούτε μία. –Πάμε μάγκες να φύγουμε. Δεν θέλατε να γαμήσουμε και εδώ θα μας γαμήσουν πρωτοχρονιάτικα είπε ο Μήτσος»...