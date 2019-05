Δούρου: «Το μόνο που δεν είπαν είναι ότι ο Τσίπρας θα σας πη@@@ει τις γυναίκες»

Ιδιαίτερη εντύπωση έχει προκαλέσει μία δήλωση, που είδε το φως της δημοσιότητας και σύμφωνα με τα δημοσίευματα, έκανε η Ρένα Δούρου στο αμερικάνικο περιοδικό GQ.

Η συνομιλία του δημοσιογράφου, Κρις Χελθ με τη βουλευτή έγινε στο πλαίσιο ενός αφιερώματος του περιοδικού στα πολιτικά δρώμενα της Ελλάδας, όπου αναφέρονται στο πόσο οι πολίτες έχουν απαξιώσει τους πολιτικούς, αλλά και στο περιβόητο επεισόδιο μεταξύ της Λιάνκας Κανέλλη, του Ηλία Κασιδιάρη και της Ρένας Δούρου στον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1.



Όπως προκύπτει, λοιπόν, από τα σχετικά αποσπάσματα, η κυρία Δούρου αναφέρεται στο περιστατικό, λέγοντας πως πολλοί ήταν εκείνοι που την πλησίασαν και τη συνεχάρησαν μετά από αυτό το περιστατικό.



Ωστόσο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι την ενόχλησε και την εξαγρίωσε το γεγονός πως για πολλές μέρες αυτό το γαμημ..... απόσπασμα έπαιζε παντού, ακόμα και στο Τόκυο.



Στη συνέχεια της συνέντευξης η κυρία Δούρου αναφέρει στο δημοσιογράφο: «Τα πράγματα έφτασαν να είναι πολύ γελοία. Το μοναδικπό πράγμα που δεν είπαν ήταν ότι ο Τσίπρας θα πη@@@ει τις γυναίκες σας», αναφερόμενη στην επίθεση που δέχεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τα μέσα ενημέρωσης.



Αλλά η κα Δούρου δεν σταματά και συνεχίζει, λέγοντας στον δημοσιογράφο να την συγχωρέσει για το επίπεδο των αγγλικών της γιατί είναι σε επίπεδο καμακιού, λέγοντας χαρακτηριστικά «ok you me beautibul, go bed together» που στα ελληνικά σημαίνει: «εγώ εσύ όμορφη πάμε μαζί στο κρεβάτι».