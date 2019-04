Ο Παύλος Γλίξμπουργκ τίμησε τον παππού του (φωτό)

Τον βασιλιά Παύλο «τίμησε» ο εγγονός του Παύλος Γλίξμπουργκ, με αφορμή το σημερινό μνημόσυνο στο Τατόι.

«Πενήντα χρόνια από την απώλεια του παππού μου Βασιλιά Παύλου. "ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ". Μακάρι η μνήμη του να τιμάται αιώνια» έγραψε στο Twitter, επισυνάπτοντας φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram από το μνημόσυνο.

50 years after my grandfather's King Pavlos passing. "EONIA H MNIMI" = may his memory be honoured for… http://t.co/TRX8NUKntk