Το... δώρο στους γερμανούς δημοσιογράφους (φωτό)

Με ένα ιδιαίτερο δώρο υποδέχθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου τους γερμανούς δημοσιογράφους που ήρθαν να καλύψουν την επίσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ στη χώρα μας.

Στους περίπου 30 ξένους συντάκτες που βρέθηκαν στην Αθήνα το γραφείο Τύπου του Έλληνα πρωθυπουργού μοίρασε μια έντυπη παρουσίαση στα αγγλικά, που έφτιαξε ειδικά για την περίπτωση το υπουργείο Οικονομικών, με τα σημερινά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας και με τίτλο «The Current Situation of the Greek Economy».



Π.Ρ.