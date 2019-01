Ναόμι Κλάιν: Όταν γνώρισα τον Τσίπρα…

Στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται εκτενώς στο νέο της βιβλίο η διάσημη συγγραφέας, Ναόμι Κλάιν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό The Nation, η κ. Κλάιν στο βιβλίο της με τίτλο «This Changes Everything: Capitalism vs The Climate», κάνει ειδική αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, τη συνάντησή τους στην Αθήνα και τις απόψεις του για την κλιματική αλλαγή.

«Έναν περίπου χρόνο πριν, δειπνούσα με μερικούς νέους φίλους στην Αθήνα. Την επομένη το πρωί, είχα προγραμματισμένη συνέντευξη με τον Αλέξη Τσίπρα, τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και μία από τις λίγες πηγές αισιοδοξίας σε μια Ευρώπη ρημαγμένη από τη λιτότητα», αναφέρει η συγγραφέας του βιβλίου, όπως σημειώνεται στο περιοδικό, τονίζοντας στη συνέχεια ότι «ζήτησα από την ομήγυρη ιδέες για ερωτήσεις που θα μπορούσα να θέσω στον νέο πολιτικό. Ένας από αυτούς πρότεινε: "Η ιστορία σου χτύπησε την πόρτα. Εσύ απάντησες;"», γράφει η Ναόμι Κλάιν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ίδια επισημαίνει:

«Την περίοδο εκείνη, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κ. Τσίπρα, διενεργούσε έναν έξοχο αγώνα κατά της λιτότητας. Παρ' όλα αυτά, δυσκολεύονταν να διαμορφώσει μια δική του θετική οικονομική προοπτική. Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα ότι το κόμμα του δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση της κυβερνητικής συμμαχίας για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, μια απειλή για τις ωραίες θάλασσες της Ελλάδας και για το κλίμα συνολικά. Αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι τα κεφάλαια που θα προέλθουν από το εγχείρημα πρέπει να δοθούν για την κάλυψη των συντάξεων και όχι για να αποπληρωθούν οι πιστωτές της χώρας. Με άλλα λόγια, το κόμμα δεν παρείχε μια εναλλακτική λύση στην εξόρυξη, αλλά απλά διέθετε πιο δίκαια σχέδια για την αναδιανομή των πόρων, κάτι ανάλογο με τις περισσότερες αριστερές κυβερνήσεις στις χώρες της Λατινικής Αμερικής».

Ακόμη, όπως αναφέρει το περιοδικό The Nation, η κ. Κλάιν υπογραμμίζει στο βιβλίο της πως «όταν συναντηθήκαμε την επόμενη μέρα με τον κ. Τσίπρα, ανέφερα χωρίς περιστροφές ότι οι ανησυχίες για την περιβαλλοντική κρίση επισκιάσθηκαν από άλλες πολύ πιο άμεσες. "Ήμασταν ένα κόμμα που είχε τοποθετήσει το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας", δήλωσε (o κ. Τσίπρας), "αλλά, εξαιτίας όλων αυτών των χρόνων της ύφεσης στην Ελλάδα, ξεχάσαμε την κλιματική αλλαγή"».

Τέλος, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η καναδή συγγραφέας διατυπώνει την άποψη ότι «αυτό είναι βέβαια απόλυτα κατανοητό. Πρόκειται επίσης για μια τρομερά χαμένη ευκαιρία και όχι μόνο για ένα κόμμα σε μια χώρα του κόσμου», προσθέτοντας ότι «η έρευνα που έχω κάνει τα τελευταία πέντε χρόνια, με έχει πείσει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα ιστορικό άνοιγμα για την προοδευτική μεταμόρφωση» και «έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε πολιτικές που θα βελτιώσουν δραματικά τη ζωή, να κλείσουν το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, να δημιουργήσουν τεράστιο αριθμό καλών θέσεων εργασίας», καθώς και για «την προώθηση της δημοκρατίας για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος».

* Το βιβλίο της Ναόμι Κλάιν «This Changes Everything: Capitalism vs The Climate» θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 18 Σεπτεμβρίου 2014.

Ντ. Μ.