Χωρίς γραβάτα λόγω... Τσίπρα! (φωτό)

Τηλεφώνημα από τον Δήμαρχο Νέας Υόρκης δέχθηκε ο έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για τη νίκη του στις εκλογές.

Ο Μπιλ ντε Μπλάζιο έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Αλέξη Τσίπρα και ανέβασε και την σχετική φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Twitter.

Μάλιστα ο νεοϋορκέζος δήμαρχος θέλησε να ακολουθήσει τις στυλιστικές επιλογές του κ. Τσίπρα και όπως αποκάλυψε... έβγαλε την γραβάτα του για να συνομιλήσει μαζί του.

«Επιδοκιμάζοντας τη νίκη του Ελληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο μίλησε χωρίς γραβάτα σήμερα το πρωί μαζί του»

Commending Greek PM Tsipras' victory, Mayor @BilldeBlasio went tie-less with him this morning. http://t.co/iROXqb1gkg pic.twitter.com/a1DiRXECQS