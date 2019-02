Ο Όλι Ρεν θρηνεί για την τρόικα - Τι λέει στη Λαγκάρντ

Τη θλίψη του για το τέλος της τρόικας εξέφρασε στο Twitter ο Όλι Ρεν. ​

The #End of the #Troika. My "flu tea" is finished, to the last bag. Got it from Xtine .@Lagarde in 2012. #moveon pic.twitter.com/okhW6wXxLi