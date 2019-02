Τσίπρας- Μέρκελ χορεύουν συρτάκι φορώντας φουστανέλες! (φωτό)

Με φουστανέλες και πιασμένοι από τους ώμους η γερμανίδα Καγκελάριος και ο έλληνας Πρωθυπουργός χορεύουν συρτάκι.

Και οι δύο είναι χαμογελαστοί και δείχνουν να απολαμβάνουν τον χορό τους.

Η εικόνα αυτή βρίσκεται σε στάση στις Βρυξέλλες και πρόκειται για διαφήμιση ραδιοφώνου. Ο σταθμός διάλεξε τον Αλέξη Τσίπρα και την Άνγκελα Μέρκελ προκειμένου να διαφημίσει την αμεσότητά του και να ενημερώσει τους ακροατές τους πως ό,τι κι αν συμβεί, όσο απίθανο και να είναι εκείνοι θα το μάθουν πρώτοι!

Σημειώνεται ότι την φωτογραφία ανήρτησε στο Twitter o χρήστης Georgi Gotev.

On the streets of Brussels today, Merkel and Tsipras dance Sirtaki pic.twitter.com/SALcgOZHXI