Βαρουφάκης: Το 1% είναι ανέφικτο μετά από 3 και πλέον μήνες ασφυξίας

Την άποψη της κυβέρνησης σχετικά με το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, προέβαλε στο Twitter ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης​.

Με το συγκεκριμένο tweet, ο κ. Βαρουφάκης απάντησε στον αναλυτή, Γιάννη Κουτσομύτη, ο οποίος χαρακτήρισε «αστεία» τη συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα, λέγοντας ότι στο τέλος Μαρτίου ο Γ. Βαρουφάκης πρότεινε πλεόνασμα 1,2% για το 2015, ενώ τώρα η κυβέρνηση απορρίπτει την πρόταση για πρωτογενές πλεόνασμα 1%.

@YanniKouts 1.2% was utterly feasible in late March. 1% infeasible after 3 more months of induced asphyxiation. Not a laughing matter...