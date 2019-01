Ο διαδικτυακός «καυγάς» του Φέρχοφστατ με τον Βαρουφάκη

Έντονο διάλογο μεσώ... Twitter είχε ο πρόεδρος της ευρωομάδας των Φιλελευθέρων Γκι Φέρχοφσταντ με τον υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη​.

Ο κ. Φέρχοσταντ, δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και έγραψε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Οικονομικών:

Ελπίζω πως οι κ.κ. Τσίπρας και Βαρουφάκης θα σκεφτούν και τους πολίτες που θέλουν μία συμφωνία και ένα Ευρωπαϊκό μέλλον για την Ελλάδα.

I hope tonight @atsipras @yanisvaroufakis also think about the people who want a deal & European future for #Greece pic.twitter.com/A4QbNLRrqC