Δάκρυα και σοκ δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες

Έλληνες δημοσιογράφοι ξέσπασαν σε λυγμούς και άλλοι ήταν σοκαρισμένοι βλέποντας τις εξελίξεις στη συνεδρίαση του Eurogroup, στις Βρυξέλλες.

Ο συντάκτης του Sky News, Εντ Κόνγουεϊ έγραψε στο Twitter: «Πολύ σουρεαλιστική η ατμόσφαιρα στο press room εδώ στις Βρυξέλλες. Ενας δημοσιογράφος έχει ξεσπάσει σε κλάματα. Οι περισσότεροι ρεπόρτερ βρίσκονται σε κατάσταση σοκ που το ευρώ διασπάται».

Very surreal atmosphere in press room here in Brussels. One journalist in tears. Most reporters shocked euro rupture is happening. #Greece