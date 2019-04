Ο Γιουνκέρ... άρπαξε το «Όχι» του Φάρατζ! (φωτό)

Ένα πλακάτ με το «Όχι» του ελληνικού δημοψηφίσματος είχε δίπλα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο​ ο Νάιτζελ Φάρατζ, από το ξενοφοβικό Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP).

Όχι όμως για πολύ, αφού πέρασε και το πήρε ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, όπως δείχνει ο φωτογραφικός φακός και όπως έγραψε στο Twitter o εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ζίγκφριντ Μουρεσάν.

«Ο Γιουνκέρ μόλις σκόραρε κατά των λαϊκιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ο Φάρατζ είχε banner με το "Όχι". Ο Γιουνκέρ πήγε και του το πήρε» έγραψε.

#Juncker just scored against populists in European Parl: #Farage had #OXI banner. #Juncker went to him & took it away. @JunckerEU #Greece