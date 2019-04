Φέρχοφσταντ: Χαιρετίζω τη φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία

Την υπερψήφιση της ελληνικής πρότασης στους δανειστές από την ελληνική Βουλή χαιρέτισε ο πρόεδρος των Eυρωπαίων Φιλελευθέρων και Δημοκρατών Γκι Φέρχοφσταντ​.

«Χαιρετίζω τη μεγάλη φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία των 250 από 300 στην ελληνική βουλή που υποστηρίζουν τη νέα πρόταση» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter.

I welcome huge pro-European majority of 250 on 300 in Greek parliament supporting the new proposal. #Greece