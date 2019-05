Η αγκαλιά του Ολάντ στον Τσίπρα (φωτό)

Η Γαλλία και ο Φρανσουά Ολάντ προσωπικά καθ' όλη τη διάρκεια των σκληρών διαπραγματεύσεων του τελευταίου διαστήματος ήταν οι κύριοι υποστηρικτές της Ελλάδας.

Ο γάλλος πρόεδρος προσπάθησε να υποστηρίξει τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και να αποτρέψει το ενδεχόμενο ενός Grexit.

Αυτό αποτυπώθηκε και σήμερα, αμέσως μετά τη μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής.

Ο δημοσιογράφος των Financial Times, Peter Spiegel, σε μήνυμά του στο Twitter, έγραψε ότι βγαίνοντας ο έλληνας πρωθυπουργός από το κτίριο της Συνόδου κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο του γάλλου προέδρου.

Εκεί, ο κ. Ολάντ του έκανε μια αγκαλιά… στήριξης, με τον κ. Τσίπρα στη συνέχεια να αποχωρεί.

On his way to his car, @atsipras gets a hug from @fhollande pic.twitter.com/2wRBUWDN5F