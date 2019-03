Τα tweets του Κέρι από την Αθήνα (φωτό)

Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί σήμερα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Τζον Κέρι.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Κέρι δεν σταμάτησε να «ανεβάζει» στο Twitter φωτογραφίες.

Πρώτα δημοσίευσε φωτογραφία από τη ΜΚΟ «Μέλισσα», που δραστηριοποιείται γύρω από ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής. Εκεί, συνομίλησε με τους ιδρυτές αλλά και με το προσωπικό.

Great work by resettled migrants & volunteers at Melissa organization helping newly arrived migrants in #Greece. pic.twitter.com/jik42WDNRW — John Kerry (@JohnKerry) December 4, 2015

Στη συνέχεια, ο αμερικανός ΥΠΕΞ «ανέβασε» φωτογραφίες με τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τον έλληνα ομόλογό του Νίκο Κοτζιά.