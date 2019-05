To tweet του Τσίπρα για το τετ-α-τετ με την Κριστίν Λαγκάρντ (φωτό)

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Αλέξης Τσίπρας κοινοποίησε τη στιγμή της συνάντησης που είχε στο Νταβός με την επικεφλαής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Όπως αναφέρει στη λεζάντα που συνοδέυει τη φωτογραφία του πρωθυπουργού με την Κριστίν Λαγκάρντ, συμφώνησαν ότι είναι σημαντικός ο χρόνος της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του προγράμματος.

Meeting with IMF Director @Lagarde at #wef we agreed on the importance of time in the valuation of the Gr program pic.twitter.com/WoDsdtIyHX