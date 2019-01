Πορτογάλος υπουργός και Πιτερ Σπίγκελ υπερασπίζονται Μουζάλα

Μέσω των social media κάνει τον γύρο η είδηση με την ενδοκυβερνητική κρίση με αφορμή την υπόθεση Μουζάλα​.

«Υποθέτω η απαγόρευση ισχύει μόνο για δημόσιες τοποθετήσεις», σχολιάζει ο ίδιος.

I have seen Greek ministers in council meetings say Macedonia. I guess the prohibition only applies in public