Πίτερ Σπίγκελ: Κάλεσαν τον Τσίπρα στη σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Στη σύσκεψη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών θα συμμετάσχει αύριο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο των Financial Times Πίτερ Σπίγκελ.

«Για πρώτη φορά, ο Τσίπρας προσκλήθηκε στη συνάντηση των ηγετών αύριο, μου λένε αξιωματούχοι», έγραψε στο Twitter ο ανταποκριτής των Financial Times​ στις Βρυξέλλες.

In a 1st, @atsipras has been invited to @PES_PSE pre-summit leaders meeting tomorrow, officials tell me #EUCO