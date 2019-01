Θρίλερ με την «πατρότητα» της αποκάλυψης στο Wikileaks

Μέχρι και... κατασκοπική χροιά παίρνει η υπόθεση με την αποκάλυψη του ιστότοπου Wikileaks, σχετικά με τη "συνομωσία" Τόμσεν - Βελκουλέσκου για τη διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και Θεσμών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον αρθρογράφο της Wall Street Journal​, Μάρκους Γουόκερ, o οποίος με ανάρτηση στο twitter επικαλείται ένα... ορθογραφικό λάθος στο όνομα της Ντέλια Βελκουλέσκου, με αποτέλεσμα να εκτιμά πως αυτό (σ.σ. το λάθος) υποδεικνύει ότι το κείμενο στο wikileaks γράφτηκε από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες!

Ο ίδιος προσθέτει: "Η Άνγκελα Μέρκελ θα συνεχίσει να μην συζητά για το ελληνικό χρέος, δεύτερον ο Τσίπρας είναι ακόμη συγκεντρωμένος σε μία βραχυπρόθεσμη αποφυγή πόνου και τρίτον πως δεν προβλέπεται συμφωνία σύντομα".

Χαρακτηρίζει τη διαρροή ως μία "περίεργη ελληνική προσπάθεια να μετατρέψει σε αποδιοπομπαίο τράγο τον μοναδικό της φίλο στις συζητήσεις για το χρέος".

Και καταλήγει: "Το ότι ο Τσίπρας βάζει στο στόχαστρο το ΔΝΤ δείχνει πως δεν βλέπει πλέον την απομείωση του χρέους ωε το βραβείο. Μόνο να ελαφρύνει τα φορολογικά μέτρα και να ολοκληρώσει την αξιολόγηση".

Άμεση ήταν η αντίδραση από την ελληνική πλευρά που, σύμφωνα με το Mega, ανέφερε ότι "το κείμενο γράφτηκε από τον Τζούλιαν Ασάνζ".

