Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ έκανε retweet τα tweets Τσίπρα

Ως ενδεικτική του θετικού κλίματος της συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με τον Τζακ Λιου και της μεταξύ τους συμφωνίας ως προς την αναγκαιότητα να υπάρξει σημαντική ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, εκτιμάται και η κίνηση εκ μέρους του επίσημου λογαριασμού του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ στο Twitter (US Treasury Department) να προχωρήσει σε "retweet" των σχετικών αναρτήσεων του Έλληνα πρωθυπουργού.



Στις εν λόγω αναρτήσεις του για τη συνάντηση που είχε σήμερα το μεσημέρι με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Αλέξης Τσίπρας τόνιζε ότι συμφώνησαν στην αναγκαιότητα μιας σημαντικής ελάφρυνσης του χρέους, ώστε να στηριχθεί η οικονομία και να ενισχυθεί ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας σε μια εύθραυστη ευρύτερη περιοχή.

Meeting in Athens with @USTreasury Secretary Mr. Jacob Lew. We agreed on the necessity of significant debt relief for Greece in order (1/2)