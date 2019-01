Ο ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου που «τρελάθηκε» με τον παππού και το μπουρνούζι (φωτό)

Ο γνωστός δημοσιογράφος Τζο Λέντερμαν ακολούθησε τον Μπάρακ Ομπάμα στην Αθήνα το τελευταίο επίσημο ταξίδι του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, βγάζοντας φωτογραφίες τον πρόεδρο με τα πρόσωπα που το περιτριγύριζαν ή στα μέρη που πήγε.

Παρόλα αυτά, σήμερα δεν αρκέστηκε να ανεβάζει στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, φωτογραφίες με τον Αμερικανό πρόεδρο να κοιτάει εντυπωσιασμένος τον Ιερό Βράχο αλλά κάτι πρωτότυπο και περίεργο.

Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος απαθανάτισε έναν ηλικιωμένο με ρόμπα να παρακολουθεί την αυτοκινητοπομπή του Ομπάμα τόσο προς την Ακρόπολη​, όσο και όταν γύρναγε από αυτή!

Bathrobe man peers out at the @whpresscorps as Obama's motorcade rolls through Athens pic.twitter.com/bPauC4f3SC

Important update flagged by @carolelee: As Obama leaves Acropolis Museum hour later, bathrobe man still at his window pic.twitter.com/P9D2hKmGdY