Καλλιτέχνες της documenta 14 ενωμένοι υπέρ Μπουτάρη

Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης απ’ όλον τον κόσμο, με συμμετοχή στην documenta 14 (Learning from Athens) έδωσαν την Δευτέρα 4 Ιουνίου στη δημοσιότητα μια ανοιχτή επιστολή – δήλωση υποστήριξης προς τον Γιάννη Μπουτάρη για το πρόσφατο επεισόδιο χειροδικίας εναντίον του την ημέρα Μνήμης για την Γενοκτονία των Ποντίων.

Η επιστολή:

Αγαπητέ Δήμαρχε Μπουτάρη, 4 Ιουνίου 2018

Εμείς, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, επιμελητές και οργανωτές της documenta 14 στην Αθήνα και στο Κάσελ το 2017, θα θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο πρόσωπό σας. Καταδικάζουμε την βάρβαρη επίθεση εναντίον σας από ακροδεξιούς εθνικιστές ακτιβιστές στη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 2018.

Σας γνωρίζουμε ως έναν αιρετό αξιωματούχο που αγκάλιασε την πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης, πριμοδοτώντας τον διάλογο με την τουρκική πλευρά αναφορικά με την πατρογονική κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ, με την ισραηλιτική κοινότητα, με την κοινότητα των ΛΑΟΤΚΙ και με τους ξένους μετανάστες. Έχουμε διαπιστώσει το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για το χτίσιμο μια ανοιχτής πόλης για το μέλλον. Εκτιμούμε ιδιαιτέρως την φιλοξενία της πειραματικής μουσικής εκδήλωσης για τη λήξη της documenta 14 στην Ροτόντα την οποία υποστηρίξατε και στην οποία παρευρεθήκατε. Επίσης, μάθαμε πολλά για εσάς από το φιλμ «Ένα βήμα μπροστά» του Δημήτρη Αθυρίδη ο οποίος ολοκληρώνει αυτές τις ημέρες την ταινία του «Where Art Thou?» για τη documenta 14.

Ο αφροαμερικανός θεολόγος και αγωνιστής της ελευθερίας Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είπε: Η αδικία, όπου και αν συμβαίνει, απειλεί την δικαιοσύνη παντού. Είμαστε παγιδευμένοι σε έναν ιστό αναπόφευκτης αμοιβαιότητας, δεμένοι με ένα νήμα κοινού πεπρωμένου. Οτιδήποτε επηρεάζει κάποιον άμεσα, επηρεάζει όλους μας έμμεσα». Έχοντας αυτό κατά νου, σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και καθαρό μυαλό για να συνεχίσετε να εργάζεστε για τη Θεσσαλονίκη, την καταπληκτική αυτή ελληνική και ευρωπαϊκή πόλη, ώστε αυτή να ανοιχτεί στον κόμσο και στους κατοίκους της.

Δεχτήκατε μια άνανδρη επίθεση αλλά η ιστορία δεν θα δικαιώσει τους δράστες. Τώρα είναι στιγμή για να παραμείνουμε ενωμένοι στην επιδίωξή μας για ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστούμε για το κουράγιο σας.

Δικοί σας

Οι συμμετέχοντες στην documenta 14

(με αλφαβητική σειρά)

Akinbode Akinbiyi, d14 artist, Berlin, Germany.

Nevin Aladag, d14 artist, Berlin.

Daniel G. Andújar d14 artist, Barcelona, Spain

Rasheed Araeen, d14 artist/Third Text, London, UK.

Dimitris Athiridis, filmmaker, Thessaloniki/Athens, Greece.

Sokol Beqiri, d14 artist, Peje, Kosovo.

Eric Alliez, Philosopher, Paris 8 / Kingston University.

Andreas Angelidakis, d14 artist, Athens, Greece.

Sepake Angiama, d14 aneducation.

Michel Auder, d14 artist, New York, USA.

Alexandra Bachzetsis, d14 artist, Zurich, Switzerland.

Pierre Bal-Blanc, D14 curator Athens-Paris

Fabio Balducci, d14 artist, Paris, France.

Stratos Bichakis, d14 artist, Athens, Greece.

Ross Birrell, d14 artist, Glasgow, Scotland.

Pavel Brăila, d11 & d14 artist. Chișinău, Moldova.

María Magdalena Campos-Pons, d14 artist, Nashville, USA.

Lucien Castaing-Taylor, d14 artist.

Panagiotis Charalampous, Rectorate, Athens School of Fine Arts, Greece.

Klea Charitou, d14 curatorial assistant, Athens, Greece.

Marie Cool, d14 artist, Paris, France.

Michelangelo Corsaro, d14 curatorial assistant, Athens, Greece.

Anna Daučíková, d14 artist, Prague, Czech Republic.

Moyra Davey, d14 artist, New York, USA.

Yael Davids, d14 artist, Amsterdam.

L. Igo DIARRA, d14 artist, Bamako, Mali.

Angela Dimitrakaki, writer, Edinburgh, Scotland and Athens, Greece.

Maria Eichhorn, d14 artist, Berlin, Germany.

Hans Eijkelboom, d14 artist.

Bonita Ely, Assoc. Professor, UNSW, Sydney, Australia.

Theo Eshetu d14 artist, Rome, Berlin.

Marina Fokidis, d14 curatorial advisor, Athens, Greece.

Hendrik Folkerts, d14 curator, Dittmer Curator of Contemporary Art, Art Institute of Chicago, USA.

Aboubakar Fofana, d14 artist.

Regina José Galindo, d14 artist, Guatemala.

Pelagie Gbaguidi, d14 artist, Brussels, Belgium.

Sanchayan Ghosh, d14 everytime a ear de soun, Santiniketan, WB, India.

Gauri Gill, d14 artist, New Delhi, India.

Natasha Ginwala, d14 curatorial advisor, Berlin, Germany.

Marina Gioti, d14 artist, Athens, Greece.

Johan Grimonprez, dX artist, Belgium.

Ayşe Guelec, d14 community liaison, Kassel, Germany.

Hans Haacke, artist in documenta 14, 10, 8, 7, and 5, New York, USA.

Dale Harding, d14 artist, Brisbane, Australia.

David Harding, d14 artist Glasgow, Scotland.

Maria Hassabi, d14 artist, New York, USA.

Fanny Hauser, d14 curatorial assistant, Vienna, Austria.

Susan Hiller, d14 artist, London, UK.

Candice Hopkins, d14 curator, Albuquerque, New Mexico.

Leon Hösl, d14 curatorial assistant, Vienna, Austria.

Anna Jäger, d14 curatorial research, Berlin

Amelia Jones, d14 scholar, Los Angeles, USA.

Hiwa K, d14 artist, Berlin, Germany.

Lenio Kaklea, choreographer, Paris, France.

Amar Kanwar, d14 artist, New Delhi, India.

Anton Kats, d14 artist, aneducation, Berlin, Germany.

Bouchra Khalili, d14 artist, Berlin, Germany.

Matoula Koutsari, d14 music coordinator, Greece.

Khvay Samnang, d14 artist, Phnom Penh, Cambodia.

Daniel Knorr, d14 artist, Berlin, Germany.

Annette Kulenkampff, d14 CEO, Kassel, Germany.

Katalin Ladik, d14 artist, Budapest, Hungary.

Quinn Latimer, d14 editor-in-chief of publications, Basel / Athens.

Neil Leonard, d14 artist, Berklee College of Music, Boston, USA.

Andrea Linnenkohl, assistant to d14 artistic director and curatorial advisor, Kassel, Germany.

Rick Lowe, d14 artist, Houston, Texas, USA.

Antonio Vega Macotela, d14 artist, Mexico city, Mexico.

Britta Marakatt-Labba, Sami artist group at d14.

Marianna Maruyama, artist, d14 Parliament of Bodies, The Hague, The Netherlands.

Keviselie/Hans Ragnar Mathisen, d14 artist

Ed McKeon, Third Ear at d14.

Angela Melitopoulos, d14 artist, Berlin, Germany.

Lala Meredith-Vula, d14 artist, Leicester, UK.

Naeem Mohaiemen, d14 artist, Dhaka, Bangladesh.

Julia Martha Müller, d14 curatorial assistant.

Rosalind Nashashibi, d14 artist, London, UK.

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, d14 curator at large, Berlin, Germany.

Brett Neilson, Western Sydney University, Sydney, Australia.

Viktor Neumann, d14 curatorial assistant Public Programs, Berlin, Germany.

Kettly Noël, d14 artist.

Rainer Oldendorf, d14 artist.

Nikolay Oleynikov, artist, d14 The Parliament of Bodies, Saint Petersburg, Russia

Neni Panourgia, Professor, d14 The Parliament of Bodies, Athens and New York.

Anna Papaeti, d14 Parliament of Bodies, Athens, Greece.

Eleanna Papathanasiadi, Assistant to the Office of d14 Artistic Director, Athens, Greece.

Verena Paravel, d14 artist.

Konstantinos Pittas, d14 venue coordinator, Athens and Cambridge.

Angelo Plessas, d14 artist, Athens, Greece.

Nathan Pohio, d14 artist, Aotearoa, New Zealand.

Alessandra Pomarico, d14 aneducation, New York/Italy.

Vijay Prashad, Tricontinental Institute, India/Brazil.

Paul B. Preciado, d14 curator of public programs, The Parliament of Bodies.

Prinz Gholam, d14 artists, Berlin/Beirut.

R.H. Quaytman, d14 artist, New York, USA

Roee Rosen, d14 artist.

Arin Rungjang, d14 artist, Bangkok, Thailand.

Lukas Rickli, d14 musician, Basel, Switzerland.

Ben Russell, d14 artist, Los Angeles, USA.

Ashley Hans Scheirl, d14 artist, Vienna/Berlin.

David Schutter, d14 artist, Chicago, USA.

Nilima Sheikh, d14 artist, Delhi, India.

Ahlam Shibli, d14 artist, Haifa_Gaza, Palestine.

Erzen Shkololli, d14 curatorial advisor, Prishtina & Tirana.

Mounira Al Solh, d14 artist.

Melina Spathari, d14 coordinator in Athens, head of music program, Athens, Greece.

Annie Sprinkle, d14 artist, San Francisco, USA.

Jorgina Stamogianni, d14 curatorial assistant, Public Programs, Athens, Greece.

Eva Stefani, d14 artist, Athens, Greece.

Beth Stephens, d14 artist, San Francisco and UC Santa Cruz, USA.

Vivian Suter, d14 artist, Panajachel, Guatemala.

Monika Szewczyk, d14 curator, Athens & Berlin.

Adam Szymczyk, d14 Artistic Director, Basel, Switzerland.

Marina Miliou Theocharaki, d14 curatorial assistant, ASFA liaison, Athens, Greece.

Adrian Trikas Pandis, d14 assistant coordinator, Greece

Katerina Tselou, assistant to d14 artistic director and curatorial advisor, Athens, Greece.

Ariuntugs Tserenpil, d14 artist, Ulaanbaatar Mongolia.

Dr. Jakob Ullmann, Naumburg/Saale, Germany.

Cecilia Vicuña, d14 artist, Santiago, Chile.

Lois Weinberger, dX and d14 artist.

Stanley Whitney, d14 artist, New York, USA.

Elisabeth Wild, d14 artist, Panajachel, Guatemala.

Zafos Xagoraris, d14 artist, Athens, Greece.

Sergio Zevallos, d14 artist, Lima & Berlin.

Arnisa Zeqo, d14 aneducation, Amsterdam, Netherland