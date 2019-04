Το tweet του Πάιατ για τους δύο στρατιωτικούς

Τα συγχαρητήριά του προς τους συναδέλφους του στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απηύθυνε –μέσω τουίτερ- ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζ. Πάιατ, μετά την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.

Ο κ. Πάιατ, παραθέτει μάλιστα με ανάρτησή του στο Twitter, δημοσίευμα, που φιλοξενεί δήλωσή του από τις 16 Μαΐου 2018, με την οποία επεσήμανε ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί που κρατούνταν στην Τουρκία, «έπρεπε να είχαν επιστρέψει» στην πατρίδα.

Congratulations to all my colleagues at @GreeceMFA https://t.co/BfZBzRQjgx