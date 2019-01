«Γκρεμίσαμε τα 🚧» :Η Κομισιόν γιορτάζει με emoji την πορεία της Ευρώπης

Η μόδα των emoji πάει Βρυξέλλες: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιορτάζει την πορεία της Ευρώπης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως σήμερα με μια ανάρτηση που βασίζεται σε ιδεογράμματα με φατσούλες και σύμβολα.

Μεταφρασμένο στα ελληνικά, το μήνυμα της Κομισιόν στο Twitter αναφέρει:

Μαζί

… Κάναμε ειρήνη

… Γκρεμόσαμε τα σύνορα

… Βάλαμε στόχο τα άστρα

… Εξερευνήσαμε τα σύνορα του εγκεφάλου [μια αναφορά στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ για τη μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου, ύψους 1 δισ. ευρώ]

… Συνδέσαμε ακόμα περισσότερους ανθρωπους

Και αυτή είναι μόνο η αρχή για το Μέλλον της Ευρώπης.

Together, we

...made 🕊

...tore down 🚧

...aimed for the 🌟

...explored the frontier of 🧠

...connected more and more 👱‍♂️👩👵🧒



And this is just the beginning... #FutureofEurope pic.twitter.com/MvW2YFz6EA